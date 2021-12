"Ex" de Marcelo Antony, Mônica Torres diz que era "mais uma atriz" na Globo

Mônica Torres, ex-mulher de Marcelo Antony, parece estar bastante satisfeita com a mudança de emissora. A atriz, que deixou a Rede Globo para trabalhar na novela "Ribeirão do Tempo", da Rede Record, falou para a coluna Zapping, da Folha de S. Paulo, como se sente com os novos rumos em sua carreira.



"Na Globo, eu era mais uma atriz. Aqui, eu faço falta", afirmou Mônica, que, segundo a coluna, não comenta nada a respeito do fim do seu casamento de mais de 10 anos com o galã Antony.

Seu “ex” estreia nesta segunda-feira, 17, uma nova novela, “Passione”, na Globo. A atriz contou que os dois decidiram que ficariam calados a respeito da separação e pediram aos filhos que mantivessem discrição sobre o assunto.

