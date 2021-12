Ex de Ariana Grande, rapper Mac Miller é encontrado morto em casa

O rapper Mac Miller foi encontrado morto na tarde desta sexta-feira, 7, em sua própria casa, em San Francisco Vallery, Los Angeles. O artista de 26 anos, que lutava contra o vício em álcool e drogas, supostamente teria sofrido uma overdose por volta das 12h.

De acordo com informações de sites locais, a polícia tomou conhecimento do fato após uma ligação oriunda da casa do artista, solicitando resgate para uma parada cardíaca.

O ex-namorado da cantora Ariana Grande, que ficou famoso com os hits "Self Care", "Ladders" e "Hurt Feelings", havia se envolvido recentemente em um acidente e foi condenado por dirigir embriagado e fugir do local, após ser encontrado em casa pela polícia.

Celebridades como Shawn Mendes, The Chainsmokers, Bebe Rexha, Paris Hilton e Victoria Justice lamentaram a morte do artista nas redes sociais.

"Eu estou tão triste de saber da morte de Mac Miller. Mandando amor e luz para todos os seus amigos, família e fãs" postou a cantora Bebe Rexha.

I am so deeply saddened to hear of the passing of @MacMiller. Sending love and light to all of his friends, family and fans. — Bebe Rexha (@BebeRexha) 7 de setembro de 2018

