Ex de Ana Maria Braga tumultua festa de Ivete em NY

Marcelo Frisoni, ex de Ana Maria Braga, não gostou de ver que outra pessoa pode estar assumindo o seu antigo lugar na vida da apresentadora. De acordo com a coluna 'Retratos da Vida', do jornal Extra, após o show de Ivete Sangalo, em Nova York, em uma comemoração fechada na boate Lavo, o empresário ficou enciumado ao ver a ex-mulher na companhia de seu novo affair, Fábio Diniz. O rapaz é sobrinho de Lucília Diniz e ex-namorado de Daniella Cicarelli.









