Ex de Adriano e Monique Evans são cotadas para "A Fazenda 3"

Apesar de a Rede Record já ter informado que só revelará o nome dos participantes da terceira temporada de “A Fazenda” no dia da estreia do programa, mais três famosos surgem como prováveis participantes do reality show rural. Segundo informaçoes da coluna de Flávio Ricco, Monique Evans, a ex-namorada do jogador Adriano, Joana Machado, e Thiago Gagliasso, irmão do ator global Bruno Gagliasso, podem estar presentes no programa.

Programa - Comandada por Brito Jr, a atração deve estrear em setembro e reunirá, desta vez, 15 celebridades, uma a mais do que nas duas primeiras temporadas. O período de confinamento deve durar três meses e um participante será eliminado a cada semana. Comenta-se que o prêmio de R$ 1 milhão pago ao vencedor nas edições anteriores, pode ser aumentado, assim como aconteceu com o Big Brother Brasil, da Rede Globo.

