Próximos no confinamento do Big Brother Brasil, os ex-BBBs Serginho e Michel planejam morar juntos no Rio de Janeiro. Em entrevista ao site O Fuxico, o estudante de moda afirmou que eles querem sair da casa dos pais, em São Paulo, para ter mais independência.





“Somos batalhadores e adoramos o Rio. Por isso, pensamos em viver na cidade. Mas ainda tudo não passa de um projeto”, contou o estudante ao site. Ele ainda falou sobre a sua vontade de morar na no Rio, cidade pela qual se declarou apaixonado.

“Estou amando tanto o Rio de Janeiro, que adoraria virar carioca. Gosto de sair nesta cidade linda e me divertir com amigos como o Bruno. Aliás, desde que saí da casa tenho saído todas as noites e ando muito cansado. Preciso muito relaxar, mas está difícil”, contou Serginho que diz adorar o assédio do público.

