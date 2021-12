Ex-BBBs participam do `Zorra Total´

Os ex-participantes da última edição do 'Big Brother Brasil' (BBB), Cacau, Dicésar, Maroca, Morango e Serginho estão no 'Zorra Total' deste sábado, 3. Eles participam do encerramento do quadro 'Big Zorra', que parodiou o reality show ao longo de sua duração. No quatro, os ex-BBBs encontram com os personagens que os imitam no humorístico, além de contracenar com nomes como Lady Kate (Katiúscia Canoro), Juninho Play (Samantha Schmütz) e a convidada especial Isabelita dos Patins.







Sob o comando de Mial (Victor Leal), os confinados são chamados a enfrentar duas provas de resistência. Lady Kate é a primeira a desafiar os participantes. Como para ela nada é mais importante do que não ter glamour, a aspirante a socialite decide que a turma deve usar um macacão bege simples. O desafio seguinte é escolhido por Juninho Play e, imediatamente, recusada por Morango e Serginho. A dupla prefere enfrentar vento, chuva e calor alternadamente - como em uma das provas de resistência do 'Big Brother Brasil 10' - a ter que cumprir a tarefa.







Sem provas nem vencedores, a turma da casa organiza uma festa mexicana, com todos vestidos à caráter, com exceção de Dicesar e Kleitom (Caike Luna). Os dois chegam de drag queens, acompanhados de Isabelita dos Patins. Quando Mial decreta por encerrado o 'Big Zorra', Lady Kate se antecipa para dizer que todos são vencedores e, agora que acabou, só ela pode espiar a festa, afinal, "está pagando" pelo evento.











adblock ativo