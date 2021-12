Ex-BBBs, ex-atletas e funkeiras entram na briga por cargos políticos

Clodovil, Frank Aguiar, Stepan Nercessian e Léo Kret. Todos artistas que têm em comum o fato de terem sido eleitos para cargos políticos. Para este ano, outras figuras públicas já planejam iniciar a campanha eleitoral. E de acordo com matéria publicada na Folha de S. Paulo desta segunda-feira, 3, a lista inclui ex-participantes do Big Brother Brasil, ex-atletas como Romário e Vampeta e figuras como Dedé Santana e a funkeira Tati Quebra-Barraco.

Um dos que teriam definido a candidatura é Kleber Bambam, vencedor da primeira edição do BBB. Hoje ele atua como animador de festas, mas planeja segurar uma vaga de deputado estadual. Para isso, escolheu o esporte como sua plataforma de campanha. “Vou fazer um curso e pedir dicas para o meu cunhado, que é veterinário. Ele me instrui em tudo”, disse.

Também foi procurado o ex-BBB Jean Willys, professor baiano que saiu vencedor da quinta edição do reality show e deve correr atrás de votos para deputado federal. “Desde que venci o programa, o que mais tenho feito é fugir do circo da mídia de entretenimento. Sei que a imprensa vai me botar no nicho do Romário e da Tati Quebra-Barraco, mas não sou isso. Tenho algo a dizer”.

Mulheres – Outro nome citado pela Folha é o da Mulher Melão. Conhecida pelos 109 cm de busto, a jovem sonha com a vaga na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro depois de ter conquistado o público masculino com seu corpo escultural. Entre suas promessas de campanha está a de oferecer exames de mamografia para mulheres em bairros menos favorecidos.

Já Tati Quebra-Barraco, ganhou fama pelas letras de duplo sentido, como o hit "Dako é Bom". Agora, virou evangélica e tudo indica que vai pleitear pelo cargo de deputada federal. Ela é filiada do PTC, a mesma legenda do falecido estilista Clodovil Hernandes, eleito deputado em 2006.

