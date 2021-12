Ex-BBB Tessália divulga capa da Playboy

A ex-BBB, Tessália Serighelli, divulgou nesta segunda, 1º, a capa da revista Playboy de março, para a qual posou nua. As fotos feitas em São Paulo pelo fotógrafo J.R. Duran foram inspiradas no episódio protagonizado pela curitibana e o namorado Michel na casa,

Reprodução

Nas fotos, feitas em uma mansão no bairro dos Jardins, a ex-BBB aparece chupando pirulito, frutas e sorvete em alusão aos supostos carinhos trocados com o namorado. Na capa, a revista estampa que as fotos mostrarão o que o edredom da casa escondeu.



Sobre o namorado, que ainda está na casa, Tessália disse que preferiria ter conversado com ele antes de fazer as fotos, mas espera compreensão.



Tessália já era conhecida fora da casa pelo seu perfil no Twitter, onde tinha mais de 120 mil seguidores no microblog.

