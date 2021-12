Ex-BBB Serginho vai mudar visual por causa da Globo

Um dos participantes de um quadro no humorístico Zorra Total, da Rede Globo, o ex-BBB Serginho pretende mudar o seu visual. Segundo a coluna Zapping, publicada na Folha de S. Paulo, o estudante de moda já tem até uma consultora de moda para auxiliar na escolha dos modelos e na criação do seu novo estilo.

O estudante paulistano Sérgio foi selecionado para participar do reality show Big Brother Brasil por conta da sua alta popularidade no Twitter, site de relacionamentos no qual é conhecido como Sr. Orgastic. No programa da emissora carioca, Sérgio foi o décimo primeiro eliminado em uma disputa com o amigo e maquiador Dicésar.

