Ex-BBB Serginho posa com cobra de 2 metros para a G Magazine

O ex-BBB Serginho posou com uma cobra de dois metros para a edição de julho da G Magazine, revista voltada para o público gay. Homossexual assumido, o estudante de moda dividiu a capa com mais quatro rapazes vestidos com sungas temáticas em homenagem à Copa do Mundo.

Além de Serginho, Dicésar também fez um ensaio sensual para a G Magazine. A edição com as fotos do maquiador foi divulgada em maio. O ex-BBB posou vestido de drag queen ao lado de dois irmãos gêmeos (Dirceu e Diego Duarte), mas chegou a tirar toda a roupa, ao contrário de Serginho.

adblock ativo