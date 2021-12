Ex-BBB Serginho diz que Diego Hypolito é hétero

O ex-BBB Serginho usou o seu perfil no Twitter (@orgastic_desire) para desmentir o suposto boato de que teria ficado com Diego Hypolito. Nesta sexta-feira, 2, circulou nos principais sites uma foto em que ele aparenta estar beijando o pescoço do atleta durante o show de Preta Gil, "Noite Preta", na última quinta-feira, 1º.



“Estou passado com as coisas que li na net agora há pouco. Estão dizendo que eu fiquei com o Diego Hypolito ontem. Que bobagem! Vocês sabem como é a barulheira da boate, né? É super normal a gente falar perto do ouvido das pessoas na balada. Foi assim com Bruno Chateaubriand, com o André Ramos, e o Diego também. Aí vem um fotógrafo oportunista e faz uma foto como essa que está rolando. Coisa mais sem graça”, disse Serginho.

Em seguida, o ex-BBB usou o espaço para afirmar a opção sexual do ginasta. “O Diego é hétero. Mas é daqueles como o Cadu, que se dá bem com gays, que não tem preconceito. Achei péssimo distorcerem os fatos e prejudicar a imagem de uma pessoa incrível como o Diego. Isto é mais que uma defesa, é um protesto”, escreveu o estudante.



Serginho também postou no Twitter uma foto que tirou na casa de Bruno Chateaubriand. Confira:





