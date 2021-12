Ex-BBB Priscila Pires posta fotos de Natal e faz declaração ao ex

A ex-BBB Priscila Pires postou algumas fotos da sua noite de Natal em seu Twitter, com a legenda "Meu Natal, com as pessoas que eu amo". A moça aparece ao lado do ex-namorado Fred Ciarla.

Já prevendo os comentários sobre sua relação com Fred, Priscila adiantou a resposta em um dos posts e esclareceu: "Passei meu Natal com as pessoas que eu amo e que fazem parte da minha vida. Ok. Sei que vão perguntar: Mas voltou com o Fred? Não! Mas ele sempre será o homem da minha vida, e estará sempre nela. Graças a Deus!! E a Mônica e o Ivan foram a minha família esse ano, então, estava em ótimaaaa companhia... pessoas que moram no meu coração e hoje fazem parte da minha história. Amo os três !!!".

