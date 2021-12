Ex-BBB Priscila Pires posta fotos da viagem à Bahia

A ex-BBB Priscila Pires postou nesta quinta-feira, 10, em seu blog, algumas fotos de uma viagem à Bahia em que fez recentemente acompanhada da família. Durante o passeio, Pri esteve em alguns pontos turísticos de Salvador, como o Farol da Barra e Elevador Lacerda, e ficou hospedada em um resort na Costa do Sauípe.



No post, ela falou de alguns momentos ao lado do irmão e sobrinho, da importância da família em sua vida e deixou claro que está solteira, mas não sozinha. "O melhor de tudo isso foi a minha aproximação com o meu sobrinho, João Pedro! Gente, eu o amo cada dia mais. Ele amou cada momento: nadou, brincou, comeu de tudo... acreditem ele é ótimo de garfo! E o melhor de tudo, ficou um dengo comigo", escreveu Priscila.

Priscila também afirmou que percebeu que já está na hora de ter alguém ao seu lado. "Vi que já estou na idade e situação financeira de achar alguém bacana e estabilizar um relacionamento que me leve ao altar. Logico, quero e vou casar, como manda o figurino !!!", disse.



Confira as fotos de Priscila na Bahia:

