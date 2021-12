Ex-BBB Max é cotado para atuar em programa de televisão

O ex-BBB Max, campeão da nona edição do reality show da Globo, é sondado para fazer trabalhos na televisão. De acordo com informações do site O Fuxico, o avanço nas negociações fez com que o rapaz desse início a sua mudança do Rio de Janeiro para São Paulo.

Segundo a assessoria de imprensa do ex-BBB, a troca de residência acontece no próximo mês. Max deixará a casa na Barra, Zona Sul do Rio, e segue para um apartamento em Moema, Zona Sul da capital paulista.

Max é artista plástico e já teria dito que tinha planos de apresentar um programa sobre arte.

“Existe, sim, um projeto para a televisão que me envolveu e no qual acredito. Estamos trabalhando nele há uns cinco meses. Estamos agora no processo de apresentação do projeto, venda e fechando parcerias. Não posso entrar em detalhes, o que posso adiantar é que será um programa sobre arte”, disse.

