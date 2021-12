Ex-BBB Jaque em ensaio sensual no Paparazzo

A ex-BBB 11 Jaqueline mostrou sua sensualidade para o Paparazzo, e o ensaio já pode ser conferido no site. A morena de 27 anos, que foi a fiel escudeira dos meninos da casa do reality show, é carioca, dançarina e musa da escola de samba Beija-Flor, vencedora do Carnaval do Rio de Janeiro 2011.







Com um corpão sarado e muito charme, Jaque posou para lentes do fotográfo Marcos Serra Lima em um clima intimista e descontraído.









