Ex-BBB Fernanda faz lipoaspiração, plástica no nariz e coloca silicone

Vice-campeã da décima edição do Big Brother Brasil, a dentista Fernanda Cardoso resolveu dar uma melhorada no visual poucos meses depois de deixar o confinamento do reality show da Rede Globo. Segundo a coluna de Mônica Bergamo, a ex-BBB fez lipoaspiração, cirurgia no nariz e colocou silicone nos seios.

No confinamento, Fernanda havia dito que uma das primeiras coisas que faria quando saísse do programa era o implante da prótese de silicone. Na casa, a paulista era elogiada pelos colegas por ter sido uma das únicas do reality show a não ter recorrido a cirurgias plásticas.

Dentre as colegas que tiveram coragem de encarar a mesa cirúrgica estão Cláudia, Anamara, Lia e Joseane. O maquiador Dicésar também assumiu que fez preenchimento labial e retirou o excesso de gordura do abdômen.

adblock ativo