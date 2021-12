Ex-BBB: Elenita usa exemplo de Lia para criticar DJs sem experiência

A ex-participante do Big Brother Brasil 10 e doutora em lingüística Elenita parece não ter gostado muito da aparição da dançarina Lia (Eliane), a colega de confinamento do reality show da Rede Globo, com um fone de DJ, em uma foto. A moça usou o seu Twitter para criticar a grande quantidade de DJs sem experiência que tem aparecido nas casas de shows.

"Comecei como DJ em 2007, fiz curso, montei minha case, comprei meu mixer, minhas cdjs. Já toquei em mais de 100 festas pelo Brasil todo. E hoje basta tirar foto com fone de ouvido para (a)parecer DJ?", postou a ex-BBB.

Na casa do Big Brother Brasil, a relação delas também não era das mais amistosas. As duas protagonizaram uma das brigas que mais tiveram repercussão no programa, com muitas agressões verbais. Elenita foi eliminada em um paredão no qual disputava a permanência na casa do BBB com a dançarina.

adblock ativo