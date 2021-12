Ex-BBB Dicésar participa de festa em Salvador

>> Clique aqui e confira outros shows no roteiro de música

O ex-BBB Dicésar participará da festa Madonna Forever, evento em homenagem à cantora norte-americana, que será realizado em Salvador no dia 14 de agosto, às 22h, no Bahia Café Hall. Os ingressos estão à venda e custam de R$ 25 (pista do primeiro lote) a R$ 100 (camarote open bar comprado no dia do show).

Além de Dicésar, a festa contará com os DJs Jhonny, Mauzz, Chiquinho, André Ycing, Oliver Jack, Diego Baez (Fortaleza), Grá Ferreira e o VDJ Leo Kalls. Os ingressos podem ser adquiridos nas lojas Ellus dos shoppings Salvador e Iguatemi, na loja Uomo do Shopping Center Lapa e na Off Club.

| Serviço |



Madonna Forever, com participação do ex-BBB Dicésar

Quando: 14 de agosto, às 22h

Onde: Bahia Café Hall, Avenida Paralela

Quanto: R$ 25 (primeiro lote/ pista), R$ 30 (segundo lote/ pista), R$ 35 (terceiro lote/ pista), R$ 80 (primeiro lote/ camarote open bar) e R$ 100 ( no dia da festa/ camarote open bar)

