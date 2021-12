Ex-BBB Dicesar faz ensaio sensual para revista

O ex-participante do Big Brother Brasil 10, exibido pela Rede Globo, Dicesar, fez um ensaio sensual para a revista G Magazine. Segundo informações do G1, o ensaio durou dois dias e foi realizado na capital paulista.



Nas fotos, o ex-BBB aparece vestido de Dimmy Kieer e posando ao lado dos modelos gêmeos Diego e Dirceu. O ensaio foi inspirado nas divas dos anos 50, mas ele não aparece nu, foram feitas apenas fotos sensuais, somente os irmãos tiraram a roupa para as fotos.

adblock ativo