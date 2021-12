Ex-BBB Cacau termina namoro com Eliéser

Os ex-BBBs Cacau e Eliéser estão separados. De acordo com o site 'O Fuxico', a modelo e empresária colocou um fim no relacionamento com o agrônomo, mas também deixou claro que o casal ainda se gosta.







“Nós nos afastamos. Demos um tempo. Somos muito diferentes. Mas terminamos nos gostando”, disse Cacau ao site.









