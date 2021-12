Ex-BBB Cacau assina contrato com a Playboy

A ex-BBB Cláudia, participante da décima edição do Big Brother Brasil, já assinou o contrato com a revista masculina Playboy. De acordo as informações da Folha Online, a assessora da empresária confirmou o acordo com a publicação e disse que as sessões de fotos para o ensaio nu devem começar nesta quinta-feira, 18.

No entanto, o local e o tema das fotos, que deve durar o fim de semana, ainda não foi revelado. Na manhã desta terça, 16, Cacau esteve no programa 'Mais Você', de Ana Maria Braga, e declarou que, até o momento, não vai haver nenhum ensaio ao lado de Angélica, mais conhecida na casa como Morango.



Também não está definido o mês em que Cacau estampará a capa da revista. Neste mês de março, a capa é da ex-BBB Tessália.

