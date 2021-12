Ex-BBB Angélica participa de festa gay em Salvador nesta sexta

A ex-BBB Ana Angélica é a convidada especial da festa Morango com Champagne, que será realizada na boate OFF Clube, na Barra, nesta sexta-feira, 30. A jornalista, famosa pela sua participação no reality show da Rede Globo, confirmou participação no evento dias depois da sua saída do Big Brother Brasil.

Além da presença de Angélica, chamada de Morango pelos colegas de confinamento do programa, a festa será animada pela residente da Sexta Mundana, a DJ Marcinha Cidreira, com apoio de André Ycing. O evento começa a partir das 22h.

Outro BBB que marca presença na Bahia é o estudante de moda Serginho. No dia 8 de maio, ele é o convidado do "Arraiá do Chapéu", realizado no município de Santo Antônio de Jesus, a cerca de 100 quilômetros de Salvador.

adblock ativo