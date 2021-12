Ex-BBB Angélica lança livro de contos

A ex-BBB Ana Angélica Martins, também conhecida como Morango, lançará um livro. “Quebrando o Armário”, título do trabalho da jornalista mineira, será lançado nesta terça-feira, 31, em São Paulo. As informações são da coluna de Mônica Bergamo, publicada nesta sexta-feira, 27, na Folha de S. Paulo.

A publicação terá contos gays e algumas passagens inspiradas no confinamento do Big Brother Brasil, de acordo com a jornalista, que é homossexual assumida. "Um dos contros traduz uma história que vivi lá dentro", contou à coluna.

“Comecei apenas por vontade e inspiração. Quando dei por mim já tinha dezenas, cheguei a ter um blog para divulgá-los e comecei a alimentar o sonho de um dia publicá-los. Alguns meses antes do "BBB" escrevi vários contos, e depois do programa também. Não são histórias autobiográficas, mas uma mescla entre realidade e ficção”, disse, em entrevista à coluna.

