Ex-BBB Anamara levará fãs para comemorar aniversário em boate

Anamara levará cinco fãs para comemorarem ao seu lado a festa de aniversário que fará em uma boate no Rio de Janeiro. Prestes a completar 26 anos, a baiana se tornou celebridade depois de participar da décima edição do Big Brother Brasil.



A promoção foi lançada pelo Twitter na noite desse domingo, 11. As cinco pessoas que contarem as melhores histórias pelo microblog festejarão com a ex-PM em uma casa de shows na capital carioca nesta terça-feira, 13.

“Para escolher essas cinco pessoas eu vou lançar uma brincadeira aqui no Twitter. Quem mandar a aventura mais engraçada vivida no dia do seu aniversário, as aventuras mais divertidas serão escolhidas”, postou.

A promoção é válida apenas para moradores do Rio e será encerrada no final da tarde desta segunda, 12. Os seguidores da baiana que têm idade inferior a 18 anos não poderão participar.

“ Aos menores, infelizmente não posso escolher a aventura de vocês. A festa será numa Boate, proibida a entrada de menores de 18”, explicou.

Ainda nesta semana, a ex-BBB viajará para festejar o aniversário em Petrolina, ao lado de familiares e amigos.

adblock ativo