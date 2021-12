Ex-BBB Anamara faz lipoaspiração e mostra resultado na internet

Ex-participante do Big Brother Brasil 10 (BBB 10), Anamara foi submetida a uma lipoaspiração e mostrou o resultado da cirurgia por meio do seu Twitter. A ex-policial fez a operação para retirar gorduras da região abdominal.



"Como prometido, assim que ficasse "fininha" iria postar a foto. Toda trabalhada na cinturinha de pilão", postou a moça em sua página no microblog. A baiana contou ainda que fará alguns tratamentos estéticos para melhorar o resultado da cirurgia. “Ainda faltam algumas sessões de drenagem linfática, mas já está bom. Eu gostei muito”, comentou.



adblock ativo