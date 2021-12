Ex-assistente de palco Russo é internado no Rio de Janeiro

Segue internado no Rio de Janeiro o ex-assistente de palco da TV Globo, Antonio Pedro da Silva Souza, o "Russo", que completará 84 anos nesta segunda, 29.

Ele deu entrada no Hospital Pasteur na madrugada de sábado, 27, com um quadro de encefalopatia hipertensiva - síndrome do sistema nervoso central associado a uma crise hipertensiva, que pode causar dores de cabeça, náuseas, vômitos e distúrbios visuais.

Segundo boletim médico divulgado neste domingo, 28, Russo está internado no Centro de Tratamento e Terapia Intensiva (CTI) da unidade de saúde, mas apresenta boa evolução clínica e seu estado de saúde permanece estável.

Russo foi assistente de palco dos programas de Chacrinha, Xuxa, Angélica, Luciano Huck e Faustão. Em junho do ano passado, foi afastado da emissora e passou a enfrentar dificuldades financeiras.

