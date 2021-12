Ex- BBBs Serginho, Fani e Milena participam de forró na Bahia

Clique aqui e confira toda a programação musical da cidade



Depois do estudante de moda Serginho confirmar presença no Arraiá do Chapéu 2010, as duas ex-BBBs Fani e Milena também aceitaram o convite para participar da festa. O evento acontece neste sábado, 8, a partir das 16h, em Santo Antônio de Jesus, a 100 km de Salvador.

O arrasta-pé está garantido com as bandas Cavaleiros do Forró, Adelmário Coelho e Maria João. A turma que prefere o pagode irá aproveitar com o Harmonia do Samba e Som de BR (composto por Reinaldo e Beto Jamaica, os antigos vocalistas dos grupos Terra Samba e É O Tchan, respectivamente).

Essa é a 13ª edição do forró e os organizadores resolveram investir também em música eletrônica. A animação no ritmo do bate-estaca será comandada pela “Mulher Moranguinho” e pelo DJ Ferrari nas pick ups.

Os interessados podem adquirir o convite que dá direito a uma camisa, na Ticket Mix, em Salvador, e na Central Bahia Festa, em Santo Antônio de Jesus. O ingresso custa R$ 40 (pista) e R$ 80 (camarote open bar).

| Serviço |

Arraiá do Chapéu

Onde: Santo Antônio de Jesus

Quando: 8 de maio, a partir das 16h

Quanto: R$ 40 (pista) e R$ 80 (camarote open bar)

