Eventos gratuitos são opções de lazer em Salvador neste final de semana

O bairros da Barra e Rio Vermelho, além do Parque da Cidade recebem eventos gratuitos neste final de semana. Neste sábado, 4, o Parque da Cidade terá uma exposição de carros antigos organizada pela Veteran Car Club da Bahia e acontece das 8h às 18h.

No domingo, 5, será realizado um momento de meditação através da Falun Dafa – atividade de origem chinesa praticada em mais de 100 países – que busca com exercícios suaves da mente e do corpo diminuir a ansiedade e o estresse. A atividade acontece na Praça Confúcio (Parque da Cidade), das 8h30 às 9h30.

Também no domingo, será realizado mais um encontro do grupo Basquete na Praça, formado por amantes do Basquetebol, que tem como objetivo promover a inclusão social através do esporte. A atividade será das 7h às 15h, na Praça da Capoeira. O projeto é aberto para todo tipo de público.

Barra – O projeto Viver Barra segue com as atrações no Deck do Forte Santa Maria, nesta sexta-feira, 3, a partir das 18h. No palco, se apresentam o grupo Wood Tropicales e Welington Pacheco.

Rio Vermelho – O projeto Viver Rio Vermelho, que acontece no Largo da Mariquita, segue com a Oficina de Frevos e Dobrados, nesta sexta-feira, 3, a partir das 18h. Na sequência, se apresenta o rock baiano da banda Os Informais.

Ruas de Lazer – O Ruas de Lazer também leva as atividades recreativas ao público do bairro de Santo Antônio Além do Carmo no sábado, 4, e no Jardim de Alah no domingo, 5. As atividades contam com cama elástica, jogos de tabuleiro e esportivos, como futebol, vôlei e basquete, aulas de tai chi chuan, entre outras. Essa é uma ação da Secretaria Municipal do Trabalho, Esportes e Lazer (Semtel).

