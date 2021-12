Eventos em forma de baile atraem público de várias gerações

No salão nobre no Centro Espanhol, as toalhas de mesa trazem o vermelho e amarelo da bandeira daquele país. Mas, nas noites de sexta-feira, pouca gente repara nesse detalhe. Afinal, a mesa é só um ponto de apoio e ninguém está ali para ficar sentado.

Iza Bezerra que o diga. A nutricionista aposentada jura que não perde uma edição do projeto Sexta com Dança, que toda semana recebe o público para riscar o salão ao som de Beto Narchi e convidados. "É uma terapia. Melhor do que academia ou remédio", exulta.

Ela costuma ir sozinha. Mas isso não a impede de balançar o esqueleto a noite toda. É que o clube contrata dançarinos da academia Agnaldo Lima, que têm como missão deixar as damas desacompanhadas mais felizes.

"A gente observa as mulheres que ainda não dançaram e faz um rodízio", conta Fábio Lino, que chega um pouco antes do início do baile, marcado para as 20 horas, e só encerra o expediente à 1 hora.

Todo santo dia

No Cubanakan, a farra vai além. A casa, inaugurada há menos de dois meses no mesmo endereço onde antes funcionava o Bambara, dá continuidade à tradição do antecessor e oferece música ao vivo todo santo dia. Entre quinta e domingo, quando a casa chega a receber 400 pessoas por noite, o som pode rolar até 3 horas da manhã.

A animação do público, que em sua maioria já ostenta cabelos grisalhos, parece seguir a mesma vibração da gerente. "A música é eclética. Mas aqui é um bar dançante, não é para ficar sentado", convoca Nadir França. Na sequência, faz uma correção. "Sentar, só na hora de conversar", lembrando que o clima favorece também um papo mais intimista.

Entre um papo e outro, os casais rodopiam ao som de samba, forró, "arrocha sertanejo" e até música do estrangeiro. Para dar conta da missão, são duas bandas se revezando todas as noites. A quem interessar possa, Nadir manda avisar que a programação ganha um toque especial no próximo dia 9, quando o cantor Jerry Adriani rouba a cena, a partir da 21 horas.

Protagonismo feminino

Num ambiente bem menor, a Casa da Mãe também ousa instigar os amantes da dança a curtir as noites de sexta. Quem dá as boas vindas é o cantor Mazzo Guimarães, que conta com a luxuosa companhia de Luciano Salvador Bahia no violão e direção musical. O espaço que sobra para os passos é pequeno, mas o repertório de clássicos do samba de gafieira é convidativo.

O set list também é o principal trunfo do maestro Fred Dantas, que atrai pés de valsa de todas as gerações. Gente como a professora Cissa Barbosa aproveita para colocar em prática aquilo que ensina a seus alunos, com foco no protagonismo feminino.

"A dança de salão tem o estigma do homem que manda. Eu mostro que a dama também pode sugerir movimentos e conduzir", contou, numa das quintas-feiras da temporada que o maestro cumpriu este mês, no Teatro Sesc-Senac Pelourinho. Aos que ficaram com gostinho de quero mais, ele avisa que em outubro vai carregar o projeto para o bar Idearium, no Rio Vermelho.

adblock ativo