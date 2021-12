Evento transforma Pelourinho em centro da cultura popular baiana

No final da tarde deste domingo, 24, as ruas do Pelourinho foram transformadas no centro da cultura popular baiana. Seis manifestações artísticas subiram e desceram as ladeiras do Centro Histórico para os olhares e aplausos de comerciantes e turistas que acompanhavam as andanças dos grupos.

Oficinas - A partir desta segunda-feira, 25, 17 oficinas gratuitas serão oferecidas no encontro, no Pelourinho. Música, literatura, dança e outras formas de arte estão entre os temas das atividades.



As oficinas serão realizadas até a próxima sexta-feira, 29, e oferecem 265 vagas para o público, sendo 15 em cada atividade. Os interessados devem se dirigir ao local 30 minutos antes do horário de cada oficina para realizar a inscrição. As demais vagas serão reservadas para crianças e adolescentes de ONGs e entidades públicas.



Confira a programação completa e horários das oficinas do Encontro de Culturas Populares:



Segunda-feira (25/10)

Casa da Diversidade

- Literatura de Cordel, com Antônio Carlos Barreto, das 14h às 17h

- Caboclinho, com Mell Borba, das 9h às 12h

- Palavra do Tambor, com o mestre griô Doudou Rose, das 14h às 17h



Escola de Dança Funceb

- Danças populares, com Paparutas da Ilha do Paty, às 15h

- Samba de roda, com Samba das Raparigas, às 15h



Terça-feira (26/10)



Casa da Diversidade

- Ritmos da África, com Ives Sahar e Orquestra de Berimbaus, das 9h às 12h

- Contação de Histórias, com D. Ceci e Vanderlei Pereira Dias, das 14h às 17h



Escola de Dança Funceb

- Danças Populares de Roda, com Ganhadeiras de Itapuã, às 15h

- Arte popular, com Grupo Cultural Quixabeira da Matinha dos Pretos, às 15h

Quarta-feira (27/10)

- Afrossá, com Carlos Ujhama, das 9h às 12h

- Brinquedos e Brincadeiras Populares, com Lydia Hortélio, das 14h às 17h



Escola de Dança Funceb

- Samba de roda, com grupo Renascer do Quingoma, às 15h

- Danças populares, com Filhos de Dona Cadu, às 15h



Quinta-feira (28/10)

- Danças Populares de Roda, com Ganhadeiras de Itapuã, das 9h às 12h

- Boi Multicor, com Jorge Conceição, das 14h às 17h



Escola de Dança Funceb

- Samba chula, com Filhos da Pintagueira, às 15h



Sexta-feira (29/10)

- Xilogravura, com Gabriel Arcanjo, das 9h às 12h

adblock ativo