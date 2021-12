Evento reúne fãs das culturas geek e oriental

Um dos eventos mais consagrados de cultura japonesa em Salvador, o Anibahia Geek Matsuri voltou à capital baiana cinco anos após a última edição, em 2011, sendo realizado neste último final de semana, no Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge), Paralela.

Na programação, os geeks contaram com concurso de cosplay (fantasia de personagens), bingo anime, palestras e shows. Entre as atrações, estavam os youtubers T3ddy e Muca Muriçoca, além do dublador carioca Marco Ribeiro, que empresta voz a personagens como Tony Stark, o Homem de Ferro.

Uma das apresentações mais esperadas deste domingo, 31, era o K-Pop Cover Challenge - competição entre grupos de dança que fazem covers de bandas do ritmo sulcoreano K-Pop.

No local, também havia estandes de vendas de artigos das culturas pop e japonesa, além de espaços de jogos eletrônicos, onde participantes podiam batalhar entre si.

Personagens e concurso

Como todo bom evento do gênero, não faltaram cosplays. Personagens de animes e mangás japoneses eram os mais vistos.

Com o objetivo de fazer os frequentadores mostrarem a criatividade e originalidade nos palcos, o evento promoveu um concurso de cosplay. A premiação não foi divulgada pela organização.

As amigas Rayana e Amanda: anime em estilo próprio (Foto: Mila Cordeiro | Ag. A TARDE)

Cosplayers há dez anos, as amigas Ana Luisa, 26 anos, e Ana Luiza, 31, são incentivadas pela diversão de poder ser outra pessoa, ao vestir a fantasia. "O que motiva é a paixão pelo personagem. O fato de gostar a ponto de querer se caracterizar como ele", contou Ana Luisa.

Para Ana Luiza, ser cosplayer é encarado como entretenimento. "Cada pessoa tem um hobby. Tem gente que gosta de fazer outras coisas, como sair para beber, por exemplo. O nosso é o cosplay", descreveu.

Giovana Emanuel, 19, que se caracteriza de personagens como Sakura - do mangá Sakura Card Captors - e Mário, o pequeno encanador dos jogos de aventura, é cosplayer há quatro anos. "Gosto de mudar constantemente, e os personagens me oferecem isso. Ser cosplay dá asas à minha imaginação e criatividade", pontuou Giovana.

