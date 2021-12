Evento reúne diversas linguagens artísticas no 2 de Julho

Neste sábado, o boêmio bairro do 2 de Julho vai movimentar a cena artística da cidade. O Cone X Ação 2 de Julho reúne exposições fotográficas, projeções, bazar, samba, literatura, performance, pole dance, artes circenses e gastronomia. Leilões e bingos de obras de arte e fotografias completam a programação, que acontece das 11 horas às 22 horas.

O Cone X Ação 2 de Julho tem como finalidade arrecadar recursos para o programa de residência em Nova Iorque do fotógrafo Tito Casal. A entrada no evento corresponde a uma cartela do bingo, vendida pelo valor de R$ 5.

"Primeiro pensamos na possibilidade de fazer um crowdfunding (financiamento coletivo via internet), mas depois vimos que era mais interessante contar com a participação colaborativa, aproximando os amigos, artistas e a sociedade", explica Tito Casal.

Pedro Moraes e Jonga Lima são alguns dos que atenderam ao chamado do fotógrafo e vão levar samba e chorinho ao evento, das 11 às 13 horas e das 14 às 15 horas. No horário do almoço, será comercializada a feijoada de Nirav & Zia.

O fotógrafo - O jovem fotógrafo vem marcado presença na cena cultural de Salvador por meio de exposições fotográficas e performances com o Coletivonus, formado juntamente com Yuri Tripodi e Ivana Chastinet.

Dentre as fotografias de Tito Casal expostas, comercializadas e sorteadas no evento, estarão algumas que passaram por salões de arte e mostras, como Entre a Maré e o Dendê.

"Esperamos a participação de pessoas que se interessem por cultura e também pela compra de objetos de arte. Outra possibilidade é apresentar os nossos trabalhos para mais pessoas".

