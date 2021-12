Evento oferece cursos e palestras sobre música eletrônica em Salvador

Com objetivo oferecer cursos e workshops sobre música eletrônica para o público soteropolitano que acontece a Salvador On Music, nesta terça e quarta-feira, 23 e 24, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

A programação do evento inicia, na terça, com os workshops de Curso Básico de Dj e Produção Musical, ocorrendo simultaneamente em diferentes salas, no período da manhã, entre 09h e 12h. Já à tarde, entre 13h e 20h, o primeiro dia de palestras traz para o debate um diálogo dinâmico com empresários locais, além de algumas participações nacionais.

Na quarta-feira, acontecem novamente pela manhã os workshops com suas segundas turmas, respectivamente, e à tarde, nos mesmos horários, palestras e mesas redondas com Dj’s, bookers e produtores, locais e nacionais.

Os ingressos podem ser comprados pelo site do Sympla.

