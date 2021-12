Evento na Caixa Cultural debate processo de criação do conhecimento

Com o objetivo de debater o processo de criação nos diversos campos do conhecimento, o espaço Caixa Cultural Salvador, localizado na Carlos Gomes, Centro, recebe a segunda edição da Semana Pensamento Criativo. O encontro, que vai contar com a presença de especialistas em diferentes áreas, tem início na próxima terça-feira, 12, e vai até o domingo, 17.

A programação do debate é composta por palestras (terça a sexta-feira) e oficina para publicações independentes (sábado e domingo), com a presença de respeitados pensadores, pesquisadores, artistas e realizadores do país. Os ingressos estarão disponíveis para compra a partir do dia 9, na bilheteria da Caixa Cultural, mediante doação de 1kg de alimento não perecível.

Já para assistirem à oficina com Lucas Gehre e Neno, é necessário que um formulário seja preenchido no site do evento, até o dia 10. O resultado final com os 20 selecionados será divulgado no dia 12.

A Semana Pensamento Criativo, realizada por Bruna Neiva e Virginia Manfrinato, da Mira Produção e Arte, foi vencedora do edital de Ocupação dos Espaços da Caixa Cultural 2017 para as cidades de Brasília (DF), Salvador e Rio de Janeiro (RJ). "A Semana Pensamento Criativo traz ao público uma oportunidade de enriquecer seus trabalhos e pesquisas com as experiências de estudiosos e profissionais que já trabalhem no campo artístico e da reflexão”, afirmaram as realizadoras, por meio de nota da produtora.

Confira abaixo a programação do evento:

DIA 12/9 (terça-feira)

Tema: ARTE E COTIDIANO

O curador Moacir dos Anjos e a artista Bárbara Wagner, ambos radicados no Recife, mantêm um diálogo a partir de trabalhos realizados em parceria ao longo dos últimos anos. Este eixo é dedicado a pensar como a singularidade do contexto político, histórico e cultural de cada criador fazem marca no corpo de sua produção e trajetória.

DIA 13/9 (quarta-feira)

Tema: FICÇÃO E ARTE CONTEMPORÂNEA

A pesquisadora em arte e curadora Marília Panitz e o psicanalista Edson Luiz de Sousa pensam a legitimidade da criação ficcional do ponto de vista do desenvolvimento da nossa personalidade e no processo de criação na arte contemporânea. Para Edson Luiz de Sousa, todo ato de criação é um ato utópico, que pode desenhar um horizonte de sonhos que desperte em nós o desejo de construir novas formas para o pensamento e para a vida.

DIA 14/9 (quinta-feira)

Tema: O PROCESSO CRIATIVO

O artista visual Antonio Obá conversa sobre o processo de criação de suas obras, que abordam aspectos relativos ao preconceito étnico, à religiosidade, erotismo, memórias familiares, bem como tais fatores sociais constroem e desconstroem o corpo dos indivíduos. A crítica de arte, psicanalista e curadora Suely Rolnik desenvolve uma crítica sobre o próprio conceito de processo criativo. Como reapropriar-se da pulsão de criação contra seu abuso pelo regime colonial-capitalístico que a transforma em "criatividade"?

DIA 15/9 (sexta-feira)

Tema: CRIAÇÃO COLETIVA

A lingüista e semióloga Cecília Almeida Salles e o designer de luz e diretor do Teatro da Vertigem, Guilherme Bonfanti, discutem, a partir de suas pesquisas e experiências, as especificidades do processo criativo compartilhado, pensando a beleza da precariedade de formas inacabadas e da complexidade de sua metamorfose.

DIAS 16 E 17/9 (sábado e domingo)

OFICINA DE AUTO-PUBLICAÇÃO

O quadrinista e artista plástico Lucas Gehre e o designer Neno desenvolvem em uma atividade coletiva um projeto de publicação para ser impresso, montado e distribuído entre os participantes ao final da oficina. Com a discussão compreende-se particularidades de se autopublicar e exercita-se a etapa de produção e reflexão sobre acabamento, viabilidade técnica, noções básicas de design e distribuição do material.

|Serviço|:

Semana Pensamento Criativo

Palestras: De 12 a 15 de setembro, das 14h30 às 18h00; Vagas limitadas, sujeitas à lotação da sala

Oficina: 16 e 17 de setembro, das 14h às 19h; 20 vagas

Local: Caixa Cultural Salvador

Endereço: Rua Carlos Gomes, 57, Centro – Salvador

Telefone: (71) 3421-4200

Classificação indicativa: 14 anos

Conveniência: estacionamento gratuito ao lado no fim de semana

