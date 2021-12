Evento gratuito reúne show dos Mamonas cover e Beatles para as crianças

O grupo Somrisal se apresenta com a banda Mamonas Assassinas Cover, no Salvador Norte Shopping. Nesta sexta, 12, a partir das 19h, o público vai poder matar a saudade do grupo que fez sucesso nos anos 90.

No sábado, 13, às 17h, músicas do quarteto do Liverpool será apresentado no show Beatles para Crianças. No espetáculo dos Beatles, não vão faltar no repertório sucessos como: All My Loving e Yellow Submarine.

No domingo, 14, às 17h, a literatura sobe ao palco com a história "Os Três Porquinhos", fazendo homenagem ao "Dia das Mães". Os eventos são gratuitos e acontecem no piso L3 do shopping.

