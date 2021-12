Evento gratuito discute finanças e empoderamento feminino em Salvador

A Associação de Jovens Empreendedores da Bahia (AJE-BA) promove a primeira edição de 2019 do evento ELAS -Excelência, Liderança, Atitude e Sucesso, . O projeto reúne diferentes mulheres para falar sobre empreendedorismo e empoderamento feminino nesta quinta-feira, 28, no Parque Tecnológico da Bahia.

As empreendedoras Fernanda Prado, Laemia Gondim e Kelly Passarello abordarão temas como Finanças, Networking que gera vendas e o mindset do sucesso, respectivamente, em um bate-papo informal e cheio de informações. Especialista em finanças pessoais e investimentos, Fernanda Prado traz o tema “Empresária, você pagou seu salário?”; a especialista em marketing, Laemia Gondim, apresenta “As Mulheres P.I.R.A.M”. Já a consultora organizacional e coach, Kelly Passarello, fecha a programação com “O MindSet das Mulheres Poderosas”.

O evento começa às 18h e é aberto ao público, tanto mulheres quanto homens. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas através do site.

