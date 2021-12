Evento gastronômico abre a primeira edição do Festival da Língua Portuguesa

O restaurante Casa de Tereza, localizado no boêmio bairro do Rio Vermelho, abre as portas para a realização da “Festa dos Sabores Brasil - Portugal - Angola”. A cerimônia receberá os participantes da primeira edição do Festival da Língua Portuguesa (Felpo), evento internacional, que nasce na Bahia e será realizado em Salvador, de 28 a 30 de março, dentro das celebrações do aniversário de 470 anos da primeira capital do maior país de Língua Portuguesa do Mundo.

A embaixadora da gastronomia baiana, a chef Tereza Paim, recebe os chefs Vitor Sobral, embaixador da cozinha portuguesa, e o angolano Helt Araújo. Juntos, irão elaborar um menu degustação com pratos dos três países e bebidas incluídas. O Casa de Tereza foi escolhido para sediar o acontecimento por ser um restaurante que representa a cozinha baiana com legitimidade.

“É a primeira vez que a capital baiana e o mundo ganham um evento importante como este, no qual a culinária dos continentes sul-americano, europeu e africano estará unida, tendo como fio condutor a Língua Portuguesa. Comemorar os 470 anos da cidade de Salvador, compartilhando a cozinha com dois grandes mestres da gastronomia mundial, é uma honra e uma alegria imensa”, afirma a chef Tereza Paim.

Programação

O Festival da Língua Portuguesa reunirá gastronomia, música e literaturas brasileira, portuguesa e africana, com uma diversificada programação que, além do evento na Casa de Tereza, inclui um concerto musical no Farol da Barra, e uma troca de livros, no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, com direito a participar de um bate-papo com escritores de renome como Sérgio Rodrigues, Iatamar Vieira Júnior, Paloma Jorge Amado e Ricardo Viel.

