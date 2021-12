Evento Fronteiras Braskem do Pensamento 2017 já tem ingressos à venda

As vendas dos ingressos para o evento Fronteiras Braskem do Pensamento 2017 já estão disponíveis. O tema deste ano é "Civilização - A sociedade e seus valores".

No palco do Teatro Castro Alves (TCA), no Campo Grande, as palestras serão conduzidas pelo escritor moçambicano Mia Couto, no dia 3 de julho; pela crítica cultural norte-americana Camille Paglia, no dia 15 de agosto; e pela ativista dos direitos humanos moçambicana, Graça Machel, em 5 de setembro. O horário das três palestras será às 20h30.

Os interessados podem adquirir os ingressos nas bilheterias do TCA, nos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista, no site do Ingresso Rápido ou pelo telefone (71) 4020-2050.

Para cada conferência, os ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). Já o combo para as três atrações é de R$ 120 (inteira) ou R$ 60 (meia), com validade dos valores até dia 3 de julho.

>> Serviço

Fronteiras Braskem do Pensamento 2017

- Conferências: Mia Couto, 3/07; Camille Paglia, 15/8; e Graça Machel, 5/09.

- Local e horário: Teatro Castro Alves, às 20h30.

- Ingressos individuais: R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia) para cada uma das conferências.

- Combo de ingressos para as três conferências: R$120,00 (inteira) e R$60,00 (meia), valido até dia 3 de julho.

- Informações sobre vendas: 3003-0595

- Pontos de vendas: Nas bilheterias do Teatro Castro Alves, nos postos de vendas do SAC dos shoppings Barra e Bela Vista, e pelo site www.ingressorapido.com.br.

- Informações do projeto: Na Central de Relacionamento Fronteiras 4020.2050 e no portal Fronteiras.

