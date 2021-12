Evento em homenagem à dupla Sandy e Junior acontece neste sábado

O Portela Café recebe novamente a festa 'Old Hits', trazendo sucessos que marcaram os anos 90 e 2000 e clássicos de todos os tempos. O evento, que acontece neste sábado, 6, traz a dupla Sandy e Junior como homenageados, se inspirando na volta dos irmãos com as músicas mais famosas.

A Old Hits é conhecida pela pluralidade musical, com canções do pop, rock, axé, hip hop e pagode. A festa ainda contará com acesso livre ao vídeo game Super Nitendo e Karaokê, a partir das 21h, com open bar começando às 23h com discotecagem das DJs e produtoras Dezza e Moara Brandão, com os DJs convidados Pretin e Allanzito.

Ingressos podem ser adquiridos através do site Sympla.

adblock ativo