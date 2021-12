Evento discute questões sobre deficiência e acessibilidade em Salvador

O “Encontro O Que É Isso? – Acessibilidade e Direitos: cultura, educação e saúde”, que visa discutir as questões sobre os direitos das pessoas com deficiência, acontece no dia 31 de maio, às 14h, no Teatro Experimental, em Salvador. A entrada é gratuita.

O evento, promovido pela Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e a ACSS “Acessibilidade em Trânsito Poético”, tem como principal objetivo ser um ponto de convergência de discussões e compreensão de diferentes possibilidades para aspectos relacionados à deficiência e acessibilidade.

Neste primeiro semestre de 2019, a ACCS traz uma programação artística com o coral do Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual (Musicap), formado por estudantes cegos e com baixa visão.

Além disso, também há apresentação do espetáculo 'Hoje é um belo dia para salvar vida', do bailarino Marcelo Monteiro, solo que fala sobre transformação e morte.

adblock ativo