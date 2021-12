Evento comemora a estreia de Star Wars Rebels

O Conselho Jedi Bahia está promovendo um encontro para os fãs baianos da saga Star Wars em comemoração ao lançamento do desenho Star Wars Rebels. O evento será realizado no Teatro Eva Herz, na Livraria Cultura, no domingo, 2 de novembro. A entrada é 1kg de alimento não perecível, doado posteriormente às Obras Sociais Irmã Dulce.

O primeiro episódio da série, A Fagulha de uma Rebelião, será exibido com o apoio da Disney XD, seguido por uma palestra sobre o período em que se passa a série, personagens e as expectativas gerais.

Além disso, haverá um concurso de fantasias infantil e adulto, sorteios de brindes e, quem levar a maior quantidade individual de alimentos, ganhará uma prêmio surpresa. Fãs da série estarão caracterizados de personagens da saga para interagir com o público.

