Evento celebra o centenário de Lina Bo Bardi

Começa nesta quarta-feira, 3, o evento Centenário de Lina Bo Bardi - Tempos Vivos de Uma Arquitetura, em comemoração ao centenário da arquiteta ítalo-brasileira, com discussões acerca de sua obra até sexta-feira, 5

Os dois primeiros dias do evento acontecem no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), e o último dia, no Museu Casa do Benin. As inscrições para o evento são feitas gratuitamente pelo e-mail linatemposivos@gmail.com.

Na terça, abertura do evento, pesquisadores tratarão das obras de Lina em seus tempos e espaços, além da mostra de maquetes Lina BA 58/64, com curadoria de Carla Zollinger, e da mostra Corrupiting Lina, curadoria de Federico Calabrese.

