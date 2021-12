Evento celebra a acessibilidade no Espaço Xisto

Para marcar o mês em que se comemora a acessibilidade, o Espaço Xisto (Barris) recebe a partir de desta segunda-feira, 21, a I Semana Cultural Acessível, que segue até o dia 27 de setembro.

O evento contará com atividades de cunho artístico-cultural e formativo em prol de conferir maior visibilidade e inclusão de pessoas com deficiência.

Durante os sete dias, pessoas com deficiências motoras, auditivas e visuais, jovens com paralisia cerebral, com síndrome de Down e diversos outros perfis de cidadãos apresentarão atividades artísticas e acadêmicas e poderão também ampliar seus conhecimentos em oficinas e debates. As atividades da programação terão preços populares ou gratuitos.



Mais informações em www.espacoxisto.wordpress.com.

