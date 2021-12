O primeiro festival de vídeos reuniu centenas de pessoas, entre baianos e turistas, no Centro Histórico de Salvador, na noite deste sábado, 25.

O SSA Mapping foi realizado na Praça Municipal e apresentou trabalhos de artistas visuais do Brasil e do exterior. A programação contou também com uma Mostra Aberta, com obras criadas a partir da paisagem e da história do Centro Antigo da capital baiana.

O passeio histórico foi encerrado com o show de ÀTTØØXXÁ e OZ, dupla que traz referências eletrônicas e do pagodão feito nas ruas da Bahia para criar uma seleção de sons suingados presentes no disco BLVCKBVN.

Projeção

O vídeo Mapping, ou projeção mapeada, é uma das mais novas linguagens da arte contemporânea e tem se inserido em um número crescente de eventos ao redor do mundo.

Com essa técnica, ainda pouco difundida na Bahia, os artistas realizam projeções em superfícies não-lineares para criar uma espécie de ilusão de óptica, reconstruindo os espaços com formas e movimentos, luzes e cores.

Da Redação Evento brinca com luz e cores no Centro Histórico

adblock ativo