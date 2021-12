Evento atualiza debate sobre os pontos de cultura no Estado

Dialogar sobre os rumos e desafios da rede de pontos de cultura do Estado é um dos principais objetivos da Teia Bahia 2014, evento que acontece desta quinta-feira, 8, a sábado em 18 espaços do Centro Histórico de Salvador.

A programação do segundo encontro da rede de pontos de cultura (o primeiro aconteceu em 2009) do Estado é totalmente gratuita e direcionada a diferentes públicos. Pode interessar tanto a agentes ligados às instituições culturais vinculadas ao Programa Cultura Viva, do Ministério da Cultura (MinC), quanto ao público em geral, que pode conhecer mais sobre a rede, seus grupos e as políticas culturais estadual e federal.

As ações vão desde fórum, audiência pública e mesas temáticas a apresentações artísticas e culturais dos diversos pontos de cultura do Estado selecionados por chamada pública. Também constam na programação feira criativa e oficinas de formação em diversos segmentos.

"O evento é interessante a qualquer pessoa que quer conhecer mais o funcionamento do programa", defende Gleise Oliveira, diretora de Cidadania Cultural da Secult-BA.

O programa

Os pontos de cultura são entidades da sociedade civil, sem fins lucrativos, selecionadas a partir de edital público, que assinam convênio com o Governo do Estado e/ou o Governo Federal para desenvolver, durante três anos, projetos culturais de sua própria autoria.

A Bahia foi o primeiro Estado a estadualizar o convênio, em 2007. Atualmente, existem 219 pontos de cultura na Bahia e mais 128 estão em processo de conveniamento pela chamada mais recente, finalizada em fevereiro.

"O apoio é temporário, mas a ideia é que eles continuem as atividades, se desenvolvam. Um grande apelo é que a gente possa desburocratizar o programa, porque ele é voltado a instituições que nunca tiveram relação com o Estado, tem uma série de regras que poderiam não ser tao rígidas", afirma Gleise Oliveira.

A desburocratização não depende apenas da legislação estadual, mas também nacional. "Deputados estaduais e federais foram convidados para que tenham sensibilidade em relação ao programa, suas necessidades e discussões legais", completa.



Destaques da programação

Feira Criativa Pontos de Cultura: Espaço onde os pontos de cultura apresentam e comercializam produtos. Sexta e sábado, 9h às 21h, no Cruzeiro de São Francisco

Oficinas de Formação: Quinta e sábado, os pontos de cultura vão oferecer ao todo 11 oficinas, divididas em cultura digital e linguagens artísticas. Pré-inscrições foram feitas, mas vagas remanescentes vão ser preenchidas no credenciamento

Chico César: O paraibano se apresenta sábado, às 21h, no Terreiro de Jesus

