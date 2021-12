Evandro Santo, do Pânico na Band, apresenta espetáculo 'Várias Coisas' em Salvador

Conhecido por seu personagem hilário e irreverente, o "Christian Pior" do programa Pânico na Band, Evandro Santo, estreia em Salvador, com o seu show de humor “Várias Coisas” sexta-feira, 21, e sábado, 22, às 21h, no Teatro SESC Casa do Comércio.

Em seu espetáculo, Evandro promete manter seu humor ácido e arrancar gargalhadas do público ao abordar, de forma irreverente, várias situações do cotidiano completamente aleatórios.

“Entre muitas outras coisas, vamos falar sobre o desespero do mundo virtual; sobre o poder midiático das blogueiras; de moda e até sobre a auto-observação. Tudo comprovado e vivido por mim mesmo” dispara Evandro Santo.

