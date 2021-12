Eva Wilma é internada com embolia pulmonar em São Paulo

A atriz Eva Wilma, de 82 anos, foi internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na última sexta-feira, 25, de acordo com seu filho John Herbert Jr., que trabalha com ela. Eva sentiu um desconforto respiratório e foi levada ao hospital, onde foi diagnosticada uma "leve embolia pulmonar, provavelmente causada pelo uso de anti-inflamatórios".

"Ela então foi encaminhada para a UTI num procedimento protocolar, mas não foi necessária nenhuma intervenção invasiva", disse Herbert. "Ela se recupera bem e provavelmente sai da UTI amanhã (quarta-feira, 30)", completou.

A assessoria de imprensa do Hospital Albert Einstein, que fica no bairro do Morumbi, na Zona Oeste de São paulo, confirmou que a atriz está internada no local.

