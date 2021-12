EUA: Lady Gaga volta a pedir fim do tabu homossexual no exército

A pop star americana Lady Gaga divulgou uma nova mensagem na internet pedindo ao Senado dos Estados Unidos que derrube a lei que obriga os soldados a ocultarem sua orientação sexual, pouco antes do Pentágono divulgar um novo estudo sobre o impacto da medida.

"O Senado deve aprovar este ano a lei que põe fim ao 'Don't ask, don't tell' ('não pergunte, não conte'), senão nada vai ocorrer em anos”, afirma a cantora. A lei sobre o tabu homossexual no exército americano, que vigora desde 1993, obriga os soldados a esconderem sua orientação sexual sob pena de serem dispensados.

"Precisamos anular esta lei, que alimenta a discriminação e dá mau exemplo”, diz Lady Gaga, em um vídeo em branco e preto de dois minutos publicado no YouTube na madrugada de segunda-feira, 29.

Aos 24 anos, Lady Gaga tornou-se ícone da comunidade gay. Em setembro, a cantora já havia pedido ao Senado americano que derrubasse a lei em uma mensagem pelo Twitter. O Pentágono deve publicar nesta terça-feira um esperado estudo sobre o impacto da anulação da lei 'Don't ask, don't tell' no exército. Vários legisladores americanos indicaram aguardar os resultados desta pesquisa para se pronunciar sobre o assunto.

adblock ativo