"Eu adoro cantar no TCA", diz Ney, que homenageia Chico

Para Ney Matogrosso, "Chico Buarque tem uma obra incomparável na música brasileira". Zizi Possi diz que "ele é especial". E Para Marina de La Riva, "ele é, além de tudo, um artista generoso".

Para colocar em prática a admiração que cada um deles tem pelo cantor e compositor carioca, os três foram convidados para apresentar o show Ele e Elas Cantam Chico, que estreia amanhã, em Salvador, na Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA).

Nesta homenagem, cada um dos artistas preparou uma apresentação intimista específica para a ocasião. Ney e Marina trazem bandas formadas apenas por guitarra, baixo e percussão, e Zizi será acompanhada por um piano. Os três apresentam, separadamente, versões particulares de obras de Chico Buarque. Canções como Beatriz, O Circo Místico, O Que Será? e O Meu Amor vão compor a trilha sonora da noite.

"Eu misturei canções do Chico que eu já havia cantado com mais duas músicas dele que eu vou cantar pela primeira vez: Geni e o Zepelim e Caçada", revela Ney Matogrosso.

"Acho que a coisa mais difícil é abrir mão de cantar as músicas que não caberão no repertório. E serão muitas! Então escolhi algumas daquelas que, a convite do Chico, saíram inéditas na minha voz, como Pedaço de Mim, e outras que amo e adotei para este show, como Sobre Todas as Coisas", acrescenta Zizi Possi.

Para Marina de La Riva, homenagear Chico Buarque não é novidade. Em 2014 ela cantou pela primeira vez em Salvador, também no TCA, em uma celebração aos 70 anos do cantor, ao lado de Roberta Sá e MPB4.

"Funcionou muito a releitura que eu fiz de músicas do Chico naquele show. Internamente, fiquei muito contente com o resultado. Então, agora eu escolhi esse mesmo caminho. E nessa nova apresentação tem duas músicas a mais em relação ao repertório daquela outra homenagem. Mas é a mesma instrumentação, sempre com influências das minhas raízes cubanas", diz a cantora, que, apesar de carioca, é filha de pai cubano.

Quanto à possibilidade de um encontro dos três no palco no show de amanhã, Marina deixa no ar. "Cada um está levando o seu show separado, mas quem sabe não rola um dueto?"

Influências de Chico

A escolha que a Palco Produções fez pelas atrações do show não foi aleatória. Cada uma tem sua própria história com Chico Buarque em algum momento da carreira.

Ney Matogrosso, por exemplo, lançou, em 1996, o disco Um Brasileiro, todo feito com músicas de Chico. Já Zizi Possi teve como um dos seus primeiros sucessos uma canção do compositor: Pedaço de Mim. "Fui apresentada ao Brasil pelas mãos dele", lembra.

Para Marina, cada homenagem a Chico é como retribuir um momento especial que ele proporcionou a ela. "Quando eu estava estreando, ele deu o endosso dele e participou do meu primeiro álbum. Foi muito positivo", diz a cantora.

Retorno à Bahia

Além da homenagem a Chico Buarque, o show de amanhã tem outro lado especial para os cantores. Estar na Bahia traz boas lembranças para os três. Para Zizi Possi, que durante parte da juventude morou em Salvador, cada retorno tem um significado emocional.

"Tem sempre um gostinho de tempo bom. Morar com o meu irmão na Boca do Rio, ir para o Canela todos os dias, sair da Escola de Música [da Ufba] e ir para a de Teatro e ver o pôr do sol no Farol da Barra. Momentos inspiradores. Presente de Deus", recorda.

Já Ney Matogrosso valoriza o palco onde acontece o show. "Eu adoro cantar no Teatro Castro Alves. Sempre foi uma relação muito boa, desde o primeiro momento em que eu pisei aí".



E para Marina de La Riva, o baiano "é um público naturalmente artístico e que gosta verdadeiramente de música. Está lá para beber aquilo tudo. Então, quando eu piso nesse palco, eu piso muito concentrada para mais um encontro".

adblock ativo