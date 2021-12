Eterna Marília: fotobiografia evidencia trajetória da atriz

"A trajetória de Marília Pêra constitui uma narrativa. A história de uma grande atriz do proscênio e das gambiarras que se confunde com o enredo brasileiro. E que, ao se enlaçar desde a infância com o teatro, manifestou por esta arte um amor que ela reforçou com os anos, indiferente às agruras reservadas aos que viviam de tal ofício".

A afirmação é da escritora brasileira e imortal da Academia Brasileira de Letras Nélida Piñon, que assina prefácio da obra "Marília Soares Marzullo Pêra" , fotobiografia da premiada atriz, cantora, diretora e uma das mais talentosas e amadas artistas brasileiras, reconhecida pela capacidade camaleônica de se transformar em diversos personagens com incomum verdade cênica.

Marília, que passeava por diversos gêneros teatrais - drama, comédia, farsa, tragédia, musicais - com igual desenvoltura, morreu em dezembro do ano passado, aos 72 anos, vítima de um câncer de pulmão, deixando o marido Bruno Faria e os filhos, Ricardo (fruto do casamento com Paulo César Graça Mello) , Esperança e Nina Morena (relação com Nelson Motta) .

Rico acervo

A obra, feita em parceria com a irmã, a também atriz Sandra Pêra, é produto da Arte, Ensaio Editora. Tem projeto gráfico de Victor Burton e patrocínio da Rede de Hotéis Othon. Marília fez questão de incluir no titulo do livro o sobrenome materno Marzullo, que não consta na certidão de nascimento.

A intenção foi reverenciar a linhagem de artistas à qual ela pertencia (a família Pêra, que chega ao Brasil, vinda de Portugal, e os Marzullo, de origem italiana). Ilustrado com fotografias, cartazes, panfletos, bilhetes, cartas, cartões, convites, críticas e matérias de livros, a fotobiografia de Marília Pêra, em papel couche matte , de 304 páginas, é um passeio pela história de vida da atriz e do teatro brasileiro.

É também um presente para os fãs, que terão à disposição, além da história da família (de artistas), fotos de Marília em diferentes fases da vida, detalhes curiosos (como o anel inseparável herdado do pai), prêmios e fotos de trabalhos na TV, no teatro e no cinema. Marília, que contabilizou em sua trajetória mais de 50 espetáculos teatrais, 30 novelas, 27 filmes e dezenas de premiações, em 2015 (última foto do livro) foi homenageada pela Escola Mocidade Alegre, de São Paulo. Para ela, "a maior homenagem que recebeu em vida".

Depoimentos

A atriz Sandra Pêra diz que a ideia de um álbum com a história da família é antiga. Sandra, a quem Marília chamava arquivista ou memória da família, afirmou, entretanto, que foi a fotobiografia de Nélida Piñon que impulsionou o projeto. "Nélida apresentou à minha irmã a ideia do livro e ela adorou. A parti daí fui montando o livro no computador. Mandava para ela e ela ia dando papiltes, acrescentando fotos..."

Sandra Pêra disseque não teve nenhuma dificuldade no livro. "Gosto desta coisa de memórias (ela escreveu o livro "As Tais Frenéticas - Eu Tenho uma Louca Dentro de mim"). "Minha irmã era um animal no que diz respeito ao instinto, à percepção, à intuição. Era louca, imperfeita, amorosa, autêntica, politicamente incorreta", complementa.

Já a escritora Nélida Piñon, que organizou uma homenagem para Marília Pêra na Academia Brasileira de Letras, em 2014, afirma que a artista era exigente e sedutora. "Foi um privilégio a minha amizade com ela", frisa.

